Traffico Roma del 20-05-2022 ore 09:30 (Di venerdì 20 maggio 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione file sulla Roma Fiumicino a tratti all’altezza della Magliana è più avanti tra la casa del Tevere la Colombo a correre sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Casilina e la mette in carreggiata esterna code tra la Prenestina Tiburtina tra la Trionfale Aurelia tra la Roma Fiumicino e la puntina sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo file tre raccordo e la tangenziale est verso il centro è da torcere barre raccordo in uscita dalla città sulla tangenziale code tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra piazzale labicano viale Castrense andando in direzione di San Giovanni incolonnamenti per lavori del raccordo sulla Pontina tra Castel Romano e via di Decima Traffico intenso in città code sulle ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione file sullaFiumicino a tratti all’altezza della Magliana è più avanti tra la casa del Tevere la Colombo a correre sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Casilina e la mette in carreggiata esterna code tra la Prenestina Tiburtina tra la Trionfale Aurelia tra laFiumicino e la puntina sul tratto Urbano della A24-teramo file tre raccordo e la tangenziale est verso il centro è da torcere barre raccordo in uscita dalla città sulla tangenziale code tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra piazzale labicano viale Castrense andando in direzione di San Giovanni incolonnamenti per lavori del raccordo sulla Pontina tra Castelno e via di Decimaintenso in città code sulle ...

Advertising

VAIstradeanas : 09:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaSud #atac #ASTRAL ??Incidente in via #Ostiense alt. Tor di Valle, traffico rallentato all'alte… - LuceverdeRoma : ?? ?? #Roma #lavori #traffico - Via Pontina ?????? coda tra Castel Romano e Spinaceto > centro città #Luceverde #Lazio - astralmobilita : ???? #FL1 #Orte #Roma #FiumicinoAeroporto traffico ferroviario rallentato per un inconveniente tecnico tra… - pojetti : Essendo un po’ di sinistra, non critico a cuor leggero il sindaco di Roma, Gualtieri, ma la città -traffico, sporci… -