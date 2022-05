Speciale M - Tutte Le icone ai raggi X - M3, la capostipite (Di venerdì 20 maggio 2022) Tolta la M1 del 1979, la vera saga delle BMW sportive inizia da qui: la prima M3 del 1985, con spalle larghe e un 4 cilindri 2.3 derivato da quello della monoposto di Formula 2. Eccola impegnata nella prova di Quattroruote del febbraio 1987 Leggi su quattroruote (Di venerdì 20 maggio 2022) Tolta la M1 del 1979, la vera saga delle BMW sportive inizia da qui: la prima M3 del 1985, con spalle larghe e un 4 cilindri 2.3 derivato da quello della monoposto di Formula 2. Eccola impegnata nella prova di Quattroruote del febbraio 1987

