Scamacca: Napoli protagonista, De Laurentiis contatta il Sassuolo: prezzo e dettagli (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Napoli cerca Gianluca Scamacca del Sassuolo, il giocatore può lasciare il club neroverde a fine stagione ma si sa che quel tipo di botte è sempre molto cara. Secondo Gazzetta dello Sport, però Aurelio De Laurentiis si sta muovendo in prima persona per trattare Scamacca con il Sassuolo. Questo è un buon segnale, anche se fa capire come ci sia la reale possibilità che Osimhen sia ceduto. Con gli almeno 100 milioni di euro incassati per il nigeriano, allora il club azzurro avrebbe ampia possibilità di spesa per prendere Scamacca che piace moltissimo anche all’Inter. Scamacca-Napoli: le cifre Sul giocatore c’è l’interesse anche del Newcastle che a livello economico può spiazzare tutti offrendo almeno 50 milioni di euro per il giocatore. ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilcerca Gianlucadel, il giocatore può lasciare il club neroverde a fine stagione ma si sa che quel tipo di botte è sempre molto cara. Secondo Gazzetta dello Sport, però Aurelio Desi sta muovendo in prima persona per trattarecon il. Questo è un buon segnale, anche se fa capire come ci sia la reale possibilità che Osimhen sia ceduto. Con gli almeno 100 milioni di euro incassati per il nigeriano, allora il club azzurro avrebbe ampia possibilità di spesa per prendereche piace moltissimo anche all’Inter.: le cifre Sul giocatore c’è l’interesse anche del Newcastle che a livello economico può spiazzare tutti offrendo almeno 50 milioni di euro per il giocatore. ...

