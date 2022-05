Mother Lode | la recensione | L’oro appartiene al Diavolo

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ladi: il documentario di Matteo Tortone, al cinema dal 19 maggio, è la storia di un ragazzo che lascia Lima, Perù, per andare a lavorare in una miniera d'oro; ma diventa qualcos'altro, un film metaforico e universale. L'oroal. Partiamo da qui per iniziare ladi, il documentario di Matteo Tortone, in uscita al cinema il 19 maggio distribuito da ZaLab. È una delle prime cose che Jose Luis Nazario Campos, che sarebbe diventato il protagonista del film, ha detto al regista una volta incontrato. Così, la storia di un ragazzo che lascia Lima, Perù, per andare a lavorare in una miniera d'oro, diventa qualcos'altro, un film simbolico, metaforico. La ...

Advertising

cinefilosit : Mother Lode: recensione del film di Mario Tortone #ILoveCInefilos - ZalabTV : ?? Alle 21.00 di oggi 19/05 saremo all' @Apollo11Undici per presentare MOTHER LODE con il regista Matteo Tortone ?? A… - blogesquilino : 19 maggio 2022 “Mother lode” all’Apollo 11 - tamistars : RT @ZalabTV: 'Un viaggio in Sud America carico di simbolismi e suggestioni, una vera e propria lezione di grande cinema' @fescaaal ?? MOTHE… - infoitcultura : “Mother Lode” il nuovo film di Matteo Tortone in sala al TIP Teatro -

L'oro appartiene al Diavolo. Partiamo da qui per iniziare la recensione di, il documentario di Matteo Tortone, in uscita al cinema il 19 maggio distribuito da ZaLab. È una delle prime cose che Jose Luis Nazario Campos, che sarebbe diventato il protagonista del ...... che accompagna i frame iniziali in cui due galli da combattimento si fronteggiano, ci fa immergere nel mondo amaro, apparentemente distante ed anomalo didi Matteo Tortone. Presentato ...La recensione di Mother Lode: il documentario di Matteo Tortone, al cinema dal 19 maggio, è la storia di un ragazzo che lascia Lima, Perù, per andare a lavorare in una miniera d'oro; ma diventa qualco ...Will the windy weather forecasted for Friday morning spark a power shutoff in the Mother Lode Clarke Broadcasting received several calls regarding that possibility. PG&E reports that crews are on ...