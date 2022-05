Ucraina, Salvini: “Dare dell’animale a interlocutore non è il massimo” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Se vuoi dialogare con qualcuno e gli dai del cane, è difficile che poi si sieda a dialogare con te”. Così Matteo Salvini, intervenendo al termine della informativa del premier Mario Draghi, in Senato, con implicito riferimento al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e alle sue parole su Putin. Un ministro “dovrebbe distendere i rapporti diplomatici” ma “poi dà del’animale a qualcuno con cui dobbiamo sederci intorno al tavolo”. Non mi sembra il massimo dell’iniziativa diplomatica”, dice il leader della Lega, mentre Di Maio ascolta dal palco del governo. “Grazie a Draghi per le parole di pace, sia a Washington che oggi in Aula”, ha detto quindi il leader leghista. “Chi continua a parlare di armi non fa il bene dell’Ucraina e del popolo italiano”, spiega, aggiungendo: “Se qualcuno anche in Aula invita a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Se vuoi dialogare con qualcuno e gli dai del cane, è difficile che poi si sieda a dialogare con te”. Così Matteo, intervenendo al termine della informativa del premier Mario Draghi, in Senato, con implicito riferimento al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e alle sue parole su Putin. Un ministro “dovrebbe distendere i rapporti diplomatici” ma “poi dà del’animale a qualcuno con cui dobbiamo sederci intorno al tavolo”. Non mi sembra ildell’iniziativa diplomatica”, dice il leader della Lega, mentre Di Maio ascolta dal palco del governo. “Grazie a Draghi per le parole di pace, sia a Washington che oggi in Aula”, ha detto quindi il leader leghista. “Chi continua a parlare di armi non fa il bene dell’e del popolo italiano”, spiega, aggiungendo: “Se qualcuno anche in Aula invita a ...

Advertising

rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - AlessiaMorani : Quindi se un ladro ti entra in casa secondo #Salvini gli puoi sparare perché la difesa è sempre legittima ma se Put… - bendellavedova : Togliere oggi il sostegno all’#Ucraina da parte dell’Italia annunciando la fine dell’invio di armi per la difesa da… - ModernoAlex : RT @GiovaQuez: Salvini: 'Chi continua a parlare di armi non fa il bene dell'Ucraina, non fa il bene del mondo intero e non fa il bene dell'… - TruIeeIy : RT @matteosalvinimi: #Salvini: A quasi tre mesi dall'inizio del conflitto, chi continua a parlare di armi e distruzione non fa il bene dell… -