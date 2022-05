Piazza Affari in rosso, i cinque titoli peggiori (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Tenaris guida la pattuglia dei cinque titoli peggiori del Ftse Mib di Piazza Affari. Il titolo del gruppo dei tubi per l’industria petrolifera segna uno scivolone del 3,87% a 14,89 euro. Male anche Amplifon, in flessione del 3,26% a 31,49 euro, e scivolano Ferrari (-2,96% a 171,80 euro), Moncler (-2,95% a 42,41 euro) e Campari (-2,93% a 9,54 euro), che chiude la classifica dei cinque titoli peggiori del listino principale. Perdite superiori ai due punti percentuali per Bper, Iveco, Campari, Cnh Industrial e Stellantis. Fra i pochi titoli in rialzo si segnalano Snam (+0,66%), Generali (+0,53%) dopo la presentazione dei conti del primo trimestre e Saipem (+0,18%). Per le borse europee è una nuova seduta di vendite, dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Tenaris guida la pattuglia deidel Ftse Mib di. Il titolo del gruppo dei tubi per l’industria petrolifera segna uno scivolone del 3,87% a 14,89 euro. Male anche Amplifon, in flessione del 3,26% a 31,49 euro, e scivolano Ferrari (-2,96% a 171,80 euro), Moncler (-2,95% a 42,41 euro) e Campari (-2,93% a 9,54 euro), che chiude la classifica deidel listino principale. Perdite superiori ai due punti percentuali per Bper, Iveco, Campari, Cnh Industrial e Stellantis. Fra i pochiin rialzo si segnalano Snam (+0,66%), Generali (+0,53%) dopo la presentazione dei conti del primo trimestre e Saipem (+0,18%). Per le borse europee è una nuova seduta di vendite, dopo ...

