Calcio: Serie B, Sozza arbitra Pisa-Benevento (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Simone Sozza è l'arbitro designato a dirigere il match di ritorno della semifinale dei Playoff di Serie B tra Pisa e Benevento, in programma sabato 21 maggio alle 18 all'Arena Garibaldi della città toscana. Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Simoneè l'arbitro designato a dirigere il match di ritorno della semifinale dei Playoff diB tra, in programma sabato 21 maggio alle 18 all'Arena Garibaldi della città toscana.

Advertising

Gazzetta_it : #Dionisi avverte il Milan: 'Il Sassuolo non farà regali. Il pienone è uno stimolo' - gippu1 : #19maggio 2012-19 maggio 2022: dieci anni da una delle finali più allucinanti di sempre, una lunga e gustosissima s… - Gazzetta_it : Inter, #Vidal anticipa l’addio. Sondaggio su Instagram per scegliere la nuova squadra - lccatt : RT @Gazzetta_it: Occhio Inter, ecco i motivi per cui la Samp a San Siro non ti regalerà nulla - lo_scettico_ : RT @Gazzetta_it: Occhio Inter, ecco i motivi per cui la Samp a San Siro non ti regalerà nulla -