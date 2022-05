Ultime Notizie – Gas russo, Eni apre conto in rubli: ecco perché (Di martedì 17 maggio 2022) Non c’era altra strada, come era già chiaro da ieri. L’Eni si adegua all’incertezza normativa, e all’ambiguità in cui anche la Commissione Ue ha scelto di rimanere, e apre il doppio conto presso GazpromBank, uno in euro e l’altro in rubli, per pagare le forniture di gas alla Russia. Lo fa con tutti i dubbi legati alle variabili e alle incognite che una situazione senza precedenti impone. E lo fa in accordo con il governo e tutelandosi, soprattutto dal punto di vista legale, in vista del possibile contenzioso che potrebbe nascere, con Mosca ma anche con le autorità europee. La nota ufficiale che annuncia la decisione è scritta in maniera tale da prevenire qualsiasi scenario avverso. Eni, “in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa le procedure relative all’apertura ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Non c’era altra strada, come era già chiaro da ieri. L’Eni si adegua all’incertezza normativa, e all’ambiguità in cui anche la Commissione Ue ha scelto di rimanere, eil doppiopresso GazpromBank, uno in euro e l’altro in, per pagare le forniture di gas alla Russia. Lo fa con tutti i dubbi legati alle variabili e alle incognite che una situazione senza precedenti impone. E lo fa in accordo con il governo e tutelandosi, soprattutto dal punto di vista legale, in vista del possibile contenzioso che potrebbe nascere, con Mosca ma anche con le autorità europee. La nota ufficiale che annuncia la decisione è scritta in maniera tale da prevenire qualsiasi scenario avverso. Eni, “in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa le procedure relative all’apertura ...

Advertising

agorarai : CI siamo collegati con @giammarcosicuro del @Tg2rai, in diretta da Kramatorsk, per le ultime notizie dall'Ucraina… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - soteros1 : RT @pl1952: Ucraina, ultime notizie. Azovstal, Kiev: scambio militari feriti-prigionieri russi «era unico modo». Finlandia, Parlamento appr… - pl1952 : Ucraina, ultime notizie. Azovstal, Kiev: scambio militari feriti-prigionieri russi «era unico modo». Finlandia, Par… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.489 i positivi e 148 le vittime nelle ultime 24 ore. Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia… -