Mezza Inghilterra parla del processo “Wagatha Christie” (Di martedì 17 maggio 2022) Riguarda le mogli dei calciatori Wayne Rooney e Jamie Vardy, al centro ci sono un profilo privato di Instagram e il “Sun” Leggi su ilpost (Di martedì 17 maggio 2022) Riguarda le mogli dei calciatori Wayne Rooney e Jamie Vardy, al centro ci sono un profilo privato di Instagram e il “Sun”

Advertising

ilpost : Mezza Inghilterra parla del processo “Wagatha Christie” - _mezza_ubriaca_ : RT @savssh: vabbè raga: - la Spagna non ha vinto - siamo arrivati prima dei francesi - l'Inghilterra non ha vinto a casa nostra questo è l'… - lunaapienaaa : oh ma in che senso l’inghilterra sta facendo così tanto successo io non ricordo mezza canzone - ILibrofili : RT @ILibrofili: Cari amici de #ilibrofili oggi @Ro_Berta_42 ci propone la lettura di 'L'unica storia' di Julian Barnes, @Einaudieditore, tr… -