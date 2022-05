L’Ucraina batte 3-1 l’Empoli in amichevole: non basta La Mantia (Di martedì 17 maggio 2022) Sono tante nel calcio italiano le amichevoli tra squadre di club e nazionali. Nel 2008 il Milan sfidò l’Albania, negli anni ’80 si conta persino un rocambolesco Roma-Unione Sovietica. Oggi l’Empoli ha sfidato L’Ucraina in nome della solidarietà e della beneficenza in aiuto del popolo ucraino vittima dell’aggresione russa. E’ stata creata una raccolta di NFT speciali e unici che aiuteranno la Federazione ucraina a raccogliere ulteriori fondi che saranno donati a Ukraine United24 (https://u24.gov.ua/), a sostegno delL’Ucraina. Tante le occasioni nel corso del primo tempo. Al 26? c’è il vantaggio ucraino con un diagonale di Yaremchuk che batte Ujkani. Prima dell’intervallo arriva il pari azzurro: Bajrami pesca La Mantia che prova il pallonetto, respinge Pyatov ma sulla ribattuta l’attaccante spedisce in ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Sono tante nel calcio italiano le amichevoli tra squadre di club e nazionali. Nel 2008 il Milan sfidò l’Albania, negli anni ’80 si conta persino un rocambolesco Roma-Unione Sovietica. Oggiha sfidatoin nome della solidarietà e della beneficenza in aiuto del popolo ucraino vittima dell’aggresione russa. E’ stata creata una raccolta di NFT speciali e unici che aiuteranno la Federazione ucraina a raccogliere ulteriori fondi che saranno donati a Ukraine United24 (https://u24.gov.ua/), a sostegno del. Tante le occasioni nel corso del primo tempo. Al 26? c’è il vantaggio ucraino con un diagonale di Yaremchuk cheUjkani. Prima dell’intervallo arriva il pari azzurro: Bajrami pesca Lache prova il pallonetto, respinge Pyatov ma sulla ribattuta l’attaccante spedisce in ...

