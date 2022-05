Cristicchi e Amara dal 15 giugno in tour con “Torneremo ancora”, concerto mistico per Battiato (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento – mistico e sensuale – tanto necessario in questo tempo in cui viviamo. È “Torneremo ancora” – concerto mistico per Battiato, il nuovo e straordinario progetto di Simone Cristicchi e Amara, organizzato da International Music and Arts. Ispirato al repertorio mistico del grande Maestro, i due artisti, per la prima volta insieme sul palco, si rendono con grazia e rispetto interpreti dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Anticipato dalla data zero il 15 giugno a Salsomaggiore (Arena ... Leggi su lopinionista (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento –e sensuale – tanto necessario in questo tempo in cui viviamo. È “” –per, il nuovo e straordinario progetto di Simone, organizzato da International Music and Arts. Ispirato al repertoriodel grande Maestro, i due artisti, per la prima volta insieme sul palco, si rendono con grazia e rispetto interpreti dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti. Anticipato dalla data zero il 15a Salsomaggiore (Arena ...

