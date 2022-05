(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "I cittadini tornano ad assistere ai lavori dell'di Montecitorio dalle. Per affrontare la pandemia laaveva infatti dovuto modificare profondamente la propria organizzazione, e fra le rinunce più dolorose c'è stata quella di sospendere l'accesso deiper permettere ai deputati di prendere posto nellee garantire così il distanziamento. È stato un passaggio necessario per assicurare la continuità dell'attività parlamentare. Adesso la bella notizia: si potrannoseguire le sedute dell'assemblea non solo attraverso le dirette sulla webtv dellae sul canale satellitare, ma anche dall'interno dell'". Lo annuncia in un post su Facebook il presidente della ...

Advertising

TV7Benevento : Camera: Fico, 'tribune Aula nuovamente aperte a visitatori, altro tassello normalità' - - ItalianAmbBG : Onorati di ricevere il Presidente della Camera dei Deputati @Roberto_Fico che a Sofia ha incontrato il Presidente d… - edavid57edavid : RT @sole24ore: ?? Il Presidente della Camera #Fico a #Sofia visita il Parlamento bulgaro - Il Sole 24 ORE - ItalianAmbBG : RT @ItalyinBG: Visita ufficiale del Presidente della Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Italiana, Roberto Fico, in Bulgari… - ItalyinBG : Visita ufficiale del Presidente della Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Italiana, Roberto Fico, i… -

Il Sannio Quotidiano

... verrà realmente imposto il divieto di una terza candidatura E varrà anche per personalità come gli attuali ministri (pensiamo a Di Maio) o il presidente dellaSe verranno previste ......00 di sabato 21 maggio, sempre all'Osteria del, oppure, per le squadre non cremonesi, inviando ...Gian Paolo Barbieri e membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Culturale Obiettivo. ... Camera: Fico, 'tribune Aula nuovamente aperte a visitatori, altro tassello normalità' Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "I cittadini tornano ad assistere ai lavori dell'Aula di Montecitorio dalle tribune. Per affrontare la pandemia la Camera aveva infatti dovuto modificare profondamente la p ...Lo scrive su facebook il Presidente della Camera, Roberto Fico. "Dopo la ripresa delle visite per gli studenti, delle giornate di formazione e di Montecitorio a Porte aperte, aggiungiamo un altro ...