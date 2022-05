Bressanone | trovato morto in casa da più di un mese

(Di martedì 17 maggio 2022) Il corpo di un 50 enne, Wolfgang Alber, è statodopo ben unin un appartamento di un condominio a. Wolfgang Alber, 50enne di, in provincia di Bolzano, è statonel suo appartamento. Nonostante vivesse in un condominio e avesse svariati vicini di, il suo corpo senza vita L'articolo proviene da Leggilo.org.

