(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Incassata l’amara retrocessione in serie D, ildella, Raffaele, ha deciso di affidare al sito ufficiale della società azzurrostellata un breve. Parole dinei confronti dei tifosi dopo la sconfitta con la Fidelis Andria, ma soprattutto parole che pongono interrogativi sul futuro. Questo ildel numero uno della: “A tutti i tifosi,a pochi giorni dalla sconfitta, mi è ancora difficile trovare parole, ma quando si retrocede non ci sono scusanti, significa che sono stati fatti errori quando si dovevano prendere decisioni e fare valutazioni.Ora è il momento delle riflessioni, e l’unica cosa da fare sono lea tutti i tifosi della ...

Advertising

anteprima24 : ** #Paganese, il messaggio di scuse del presidente Trapani: ... ** -

anteprima24.it

Qual è ilche sente di dare alla tifoseria "Stateci vicino. I ragazzi hanno sofferto per un anno intero, ma vogliono salvare la. Dateci un grande supporto, abbiamo bisogno della ...... dimostrando solidarietà alla tifoseria etnea, diverso è ilfatto passare proprio da ... che la Vibonese perdeva a Campobasso, che l'Andria perdeva a Picerno e che laperdeva a ... Paganese, il messaggio di scuse del presidente Trapani: "Ora rifletteremo" Nelle partite d’andata dei playout di Serie C, vincono Trento (3-2 sul campo della Giana Erminio), Fermana (1-0 in casa contro la Viterbese), Paganese (1-0 contro la Fidelis Andria) e Pistoiese (2-1 i ...Giana Erminio (4-3-1-2): Zanellati; Perico, Bonalumi, Magli, Vono; Acella (66' Cazzola), Panatti, Palazzolo; D'Ausilio (82' Ghilardi); Tremolada (74' Messaggi), N. Corti (46' A. Corti). All.: Contini.