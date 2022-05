Juventus-Lazio 2-2 | Chiellini e Dybala dicono addio ai bianconeri

(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) –pareggiano 2-2 nel match valido per la 37esima giornata della Serie A, nella serata che segna l’di Giorgioe Pauloai colori. La gara si sblocca nel primo tempo con le prodezze di Vlahovic e Morata per i padroni di casa. Larisponde nella ripresa con l’autorete di Alex Sandro sul colpo di testa di Patric e con il gol del definitivo 2-2 di Milinkovic-Savic allo scadere. Con questo pari la squadra di Allegri si porta a 70 punti al quarto posto e in Champions, mentre i biancocelesti, salgono a 63 punti al quinto posto e in Europa Legaue. LA PARTITA – Sarri torna per la prima volta da avversario a Torino. Il tecnico dellaopta per il classico 4-3-3 con un attacco però formato ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - GoalItalia : Il giorno è arrivato: contro la Lazio, @PauDybala_JR saluterà il pubblico della Juventus ?? #JuveLazio - SkySport : L'ultima della leggenda Chiellini allo Juventus Stadium ? Juventus-Lazio Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K… - LALAZIOMIA : #Juventus #Lazio #Notizie #InEvidenza Sarri: “Numeri imbarazzanti”, poi ‘chiama’ Dybala - Gazzetta_it : Le pagelle di Juve-Lazio, Morata qualità da 7,5. Milinkovic uomo sprint: 7 -

A pochi minuti dal calcio d'inizio tra, leWomen si sono prese la scena dello Stadium. Le ragazze di Montemurro sono state premiate per la conquista del quinto scudetto consecutivo. In stagione, le bianconere hanno anche ...AGI - È finita 2 - 2 all'Allianz Stadium di Torino tra: un gol negli ultimi secondi ha dato ai biancocelesti la matematica certezza di prendere parte alla prossima Europa League. Una gara arrivata per la Juve dopo la delusione per la ...La Lazio pareggia all'ultimo minuto contro la Juventus con un super gol di Milinkovic. Il match all'Allianz Stadium termina per 2-2 con il punto raccolto allo scadere che vale oro per la ...(Adnkronos) – Paulo Dybala in lacrime per l’addio alla Juventus. Alla fine della partita pareggiata 2-2 con la Lazio, l’argentino cede all’emozione. Il numero 10 lascerà la Juve al termine della ...