Giro d’Italia, Jai Hindley: “All’inizio pensavo solo a sopravvivere, ora mi godo la vittoria” (Di domenica 15 maggio 2022) È Jai Hindley a prendersi lo scalpo del Blockhaus. Lo scalatore australiano è il trionfatore della nona tappa del Giro d’Italia 2022 e si è preso il secondo successo della sua carriera nella Corsa Rosa, dopo il successo ai Laghi di Cancano di due anni fa. Con questa prova di forza, Hindley dimostra di poter essere un uomo temibilissimo per la classifica generale e di vestire i panni di capitano della Bora-Hansgrohe. Poiché è riuscito a tenere splendidamente botta in salita, nonostante i numerosi scatti di Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Romain Bardet (Team DSM) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious), apparsi i più brillanti quando contava. Però, proseguendo con il suo passo, è rimasto sempre a pochi metri da loro assieme a Joao Almeida (UAE Team Emirates) e Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert), per riportarsi ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) È Jaia prendersi lo scalpo del Blockhaus. Lo scalatore australiano è il trionfatore della nona tappa del2022 e si è preso il secondo successo della sua carriera nella Corsa Rosa, dopo il successo ai Laghi di Cancano di due anni fa. Con questa prova di forza,dimostra di poter essere un uomo temibilissimo per la classifica generale e di vestire i panni di capitano della Bora-Hansgrohe. Poiché è riuscito a tenere splendidamente botta in salita, nonostante i numerosi scatti di Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Romain Bardet (Team DSM) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious), apparsi i più brillanti quando contava. Però, proseguendo con il suo passo, è rimasto sempre a pochi metri da loro assieme a Joao Almeida (UAE Team Emirates) e Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert), per riportarsi ...

