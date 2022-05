Jason Momoa a Roma in compagnia degli Hells Angels: "I paparazzi non mi seguono più" (Di venerdì 13 maggio 2022) Jason Momoa ha recentemente rivelato di aver 'assoldato' gli Hells Angels al fine di scacciare i paparazzi durante la sua visita al al Giardino degli Aranci di Roma. Jason Momoa ci mostra ancora una volta che essere famosi ha certamente i suoi vantaggi, ma che ci sono anche dei poderosi svantaggi nella celebrità: la star ha chiesto aiuto agli Hells Angels, al fine di evitare di essere tormentato dai paparazzi durante la sua visita turistica a Roma. Dopo aver rivelato di essere stato costretto ad indossare una ridicola sciarpa in testa solo per poter visitare Piazza di Spagna a Roma senza essere disturbato, Momoa ha mostrato ai fan il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 13 maggio 2022)ha recentemente rivelato di aver 'assoldato' glial fine di scacciare idurante la sua visita al al GiardinoAranci dici mostra ancora una volta che essere famosi ha certamente i suoi vantaggi, ma che ci sono anche dei poderosi svantaggi nella celebrità: la star ha chiesto aiuto agli, al fine di evitare di essere tormentato daidurante la sua visita turistica a. Dopo aver rivelato di essere stato costretto ad indossare una ridicola sciarpa in testa solo per poter visitare Piazza di Spagna asenza essere disturbato,ha mostrato ai fan il ...

Advertising

eliasonoproprio : Comunque la mia maledizione nell’incontrate gente e non riconoscerla proseguirà a vita, oggi mi è passato davanti J… - VivInterNews : Jason Momoa ha messo lo smalto lilla alle mani. Ora (secondo il pensiero dominante) rischierà di sembrare meno viri… - MaDePi70 : Non so, non potevi essere un po' come Michele Morrone o Jason Momoa che fanno stories come non ci fosse un domani???… - makstadi : RT @fenom_urb: Sta cosa che girano Fast&Furious10 a Roma è da fantascienza. Giratelo sul Lungotevere o sul Raccordo alle 8 de mattina se c… - sfiorata82 : RT @badtasteit: Fast & Furious 10: nuove foto dal set, #JasonMomoa a San Pietro e Fregene! -