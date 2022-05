Eurovision Song Contest 2022 | Achille Lauro ed Emma Muscat eliminati non accedono alla finale | la reazione social del cantante

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda la seconda semidell’. Lo show musicale, in diretta da Torino, ha proclamato gli altri dieci Paesi che gareggeranno sabato per la vittoria. Tra questi non rientrano la Repubblica di San Marino e Malta, rappresentati rispettivamente dai cantantied. Proprioè intervenuto su Instagram attraverso questo post: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da® (@idol) Inoltre ilha condiviso una serie di storie che riportavano pareri positivi su di lui dopo la ...

