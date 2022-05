(Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO – , che riguardava appunto la fornitura dialla Regione Lombardia. «Sono felice e commosso», le prime parole del governatore, «soprattutto per mia moglie e i miei figli. Io sono abituato alle strumentalizzazioni politiche, loro no, e la cosa che piu’ mi ha rammaricato è che loro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il cordoglio diper la mamma morta con i due figlichiede chiarimenti sulla fase 2non molla e onorerà il suo mandato Lombardia in zona arancione, la gioia diAutomotive, la Lombardia presenta “Manifesto” a sostegno della filiera Conte su Salvini: ” Ho piena fiducia in lui”

LegaSalvini : ++ ATTILIO #FONTANA PROSCIOLTO, ORA ASPETTIAMO LE SCUSE DELLA SINISTRA ++ - LegaSalvini : Attilio Fontana: “Sono stato accusato, infamato, oggetto di critiche strumentali che il tempo galantuomo ha smontat… - sentonyiwobi : Sono felice per te, caro Attilio! Nonostante le pesanti strumentazioni politiche, hai sempre continuato ad amminist… - frasigno66 : RT @LegaSalvini: ++ ATTILIO #FONTANA PROSCIOLTO, ORA ASPETTIAMO LE SCUSE DELLA SINISTRA ++ - blackgrrrl : RT @Fanta_citorio: 200 PUNTI di 'autolesionismo' - ATTILIO FONTANA (grazie a Alex Galizzi e al dissuasore elettrico) #fantacitorio #propa… -

Il presidente della Lombardiaè stato prosciolto "perché il fatto non sussiste" con altre 4 persone dall'accusa di frode in pubbliche forniture per il caso dell'affidamento nell'aprile 2020 da parte della Regione ...Sanità Emilia - Romagna): 'Utilizzare le scorte vaccini anti - Covid prima che scadano' Caso camici, europarlamentari lombardi Lega: felici per, sinistra chieda scusa Carica altri ...MILANO – Attilio Fontana prosciolto per il caso camici, che riguardava appunto la fornitura di camici alla Regione Lombardia. «Sono felice e commosso», le prime parole del governatore, «soprattutto ...Il presidente leghista della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non va a processo per una donazione alla Regione più «spintanea» che spontanea da parte di suo cognato imprenditore: quella ...