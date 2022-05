Alex Belli è stato smascherato: “Ha fatto una figuraccia” | Notte agitata nella factory (Di venerdì 13 maggio 2022) Una rivelazione di Alex Belli ha destato grande scalpore ma soprattutto è stata etichettata come falsa: un vero e proprio terremoto L’attore Alex Belli (screenshot GF Vip)L’attore Alex Belli, nonostante il Grande Fratello Vip sia ormai finito da diverse settimane, continua a commentare quanto accade ogni giorno ai suoi ex compagni di avventura. In particolare, nel corso di una sua ospitata da Barbara D’Urso, ha parlato della fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. L’ex gieffino ha raccontato di averli sentiti litigare quando la principessina si trovava nella sua factory per un servizio fotografico. Inoltre ha voluto discolpare Franco, il padre del nuotatore, sottolineando come tra i due sue ex compagni di ... Leggi su direttanews (Di venerdì 13 maggio 2022) Una rivelazione diha degrande scalpore ma soprattutto è stata etichettata come falsa: un vero e proprio terremoto L’attore(screenshot GF Vip)L’attore, nonostante il Grande Fratello Vip sia ormai finito da diverse settimane, continua a commentare quanto accade ogni giorno ai suoi ex compagni di avventura. In particolare, nel corso di una sua ospitata da Barbara D’Urso, ha parlato della fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. L’ex gieffino ha raccontato di averli sentiti litigare quando la principessina si trovavasuaper un servizio fotografico. Inoltre ha voluto discolpare Franco, il padre del nuotatore, sottolineando come tra i due sue ex compagni di ...

Advertising

slav34brit : la madre di soleie che insulta un membro del fandom di sua figlia senza accorgersene e tutto questo per aver letto… - RealGossipland : Alex sbugiarda manuel racconta i retroscena sulla rottura con Lulù INTERVISTA QUI - AngoloDV : GF VIP: Alex Belli risponde a Clarissa #gfvip #alexbelli #angolodelleNotizie - ElisaDiGiacomo : Clarissa Selassié su Alex Belli: ‘Ha sfruttato la storia di Lulù per farsi le ospitate’ - andreastoolbox : Alex Belli pubblica le chat con Clarissa Selassié: “Non mettetemi in mezzo” -