Napoli e Spalletti in crisi, stasera un'altra cena con la squadra: ci sarà anche De Laurentiis (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Farsi i complimenti e provocarsi, guardare con nostalgia lo scudetto e gioire per la qualificazione alla Champions League. Nel Napoli di fine stagione non mancano battute e punzecchiature tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il tecnico Spalletti, in un rapporto che però dovrebbe continuare, a meno di improvvise decisioni, anche nella prossima stagione. Il presidente azzurro ha parlato nei giorni scorsi di "anima partenopea" che vedrebbe nel cuore di Spalletti se decidesse di prendere casa a Napoli senza vivere in albergo. Lui, il tecnico, si sente legato alla squadra e vuole giocarsi Champions League e rincorrere di nuovo il titolo, ma ha bisogno di sentire anche la vicinanza ...

