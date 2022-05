GUIDA TV 12 MAGGIO 2022: GIOVEDÌ CON L’EUROVISION, UN FIGLIO DI NOME ERASMUS E I TALK (Di giovedì 12 maggio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 20.30: Eurovision Song Contest: 2° Semifinale – Evento Rai2 ore 21.20: Il Giustiziere della Notte – Film Rai3 ore 21.20: The Tomorrow Man – Film Rete4 ore 21.25: Dritto e Rovescio – TALK Show Canale5 ore 21.45: Un FIGLIO di NOME ERASMUS 1°Tv – Film Italia1 ore 21.20: Safe House: Nessuno è al Sicuro – Film La7 ore 21.15: PiazzaPulita – TALK Show Tv8 ore 21.30: La Cuoca del Presidente – Film Nove ore 21.35: King Arthur – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.15: Porta a Porta – TALK Show Rai2 ore 23.20: Anni 20 Notte – TALK Show Rai3 ore 23.15: Una ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 12 maggio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 20.30: Eurovision Song Contest: 2° Semifinale – Evento Rai2 ore 21.20: Il Giustiziere della Notte – Film Rai3 ore 21.20: The Tomorrow Man – Film Rete4 ore 21.25: Dritto e Rovescio –Show Canale5 ore 21.45: Undi1°Tv – Film Italia1 ore 21.20: Safe House: Nessuno è al Sicuro – Film La7 ore 21.15: PiazzaPulita –Show Tv8 ore 21.30: La Cuoca del Presidente – Film Nove ore 21.35: King Arthur – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.15: Porta a Porta –Show Rai2 ore 23.20: Anni 20 Notte –Show Rai3 ore 23.15: Una ...

