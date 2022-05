Advertising

uuniversemarvel : @LokiBaggins Ma come separata, se è nato tutto dalla serie loki. Io boh. Perché questa fase sembra che non sappiamo cosa stanno facendo? - Nicola_Pedrazzi : RT @luisa_chiodi: Alcune delle dinamiche che hanno portato a questa guerra hanno bisogno di una traduzione concettuale, più che letterale:… - MarinaGandi : RT @luisa_chiodi: Alcune delle dinamiche che hanno portato a questa guerra hanno bisogno di una traduzione concettuale, più che letterale:… - JensWoelk : RT @luisa_chiodi: Alcune delle dinamiche che hanno portato a questa guerra hanno bisogno di una traduzione concettuale, più che letterale:… - Philo1936 : RT @luisa_chiodi: Alcune delle dinamiche che hanno portato a questa guerra hanno bisogno di una traduzione concettuale, più che letterale:… -

Agenzia ANSA

Alice, la bambina che è statamamma durante l'evacuazione dell'acciaieria Azovstal, è ora con i nonni. Lo ha annunciato Antonina Matveeva, capo del Servizio per l'infanzia dell'Oblast di Zaporizhia, citata da Radio ...leggi anche GestioneINPS: chi deve iscriversi e come funziona Quest'ultima opera nei ...29 euro, lo stesso non è dovuto (indipendentementesomma) dai soggetti che: hanno interrotto l'... Separata dalla mamma all'Azovstal, Alice ora è con i nonni - Mondo (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Alice, la bambina che è stata separata dalla mamma durante l'evacuazione dell'acciaieria Azovstal, è ora con i nonni. Lo ha annunciato Antonina Matveeva, capo del Servizio per ...La parziale evacuazione dalle acciaierie Azovstal e la drammatica storia di una bimba e di sua madre, medico militare, finita probabilmente in un campo di filtraggio russo. Evacuata ma separata dalla ...