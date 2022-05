LIVE Sinner-Martinez 4-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break nel 1º set (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Scappa via la risposta di Martinez. 0-15 RECUPERO PAZZESCO DI Sinner! l’azzurro copre a rete in maniera magistrale. 4-1 Sinner gestisce un altro ottimo turno di servizio. 40-30 Lento in uscita dal servizio il tennista azzurro. 40-15 Servizio vincente di Sinner. 30-15 Scappa via la risposta di Martinez. 15-15 Lungo il diritto in recupero dell’iberico. 0-15 Martinez trova una risposta di diritto: profondità che manda in difficoltà Sinner. 3-1 Si ferma sul nastro la palla corta di Sinner: primo gioco per lo spagnolo. 40-0 Ottima seconda di Martinez. 30-0 ALTRA CHIUSURA A RETE DI Martinez! Gran recupero ugualmente di ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Scappa via la risposta di. 0-15 RECUPERO PAZZESCO DIcopre a rete in maniera magistrale. 4-1gestisce un altro ottimo turno di servizio. 40-30 Lento in uscita dal servizio il tennista azzurro. 40-15 Servizio vincente di. 30-15 Scappa via la risposta di. 15-15 Lungo il diritto in recupero dell’iberico. 0-15trova una risposta di diritto: profondità che manda in difficoltà. 3-1 Si ferma sul nastro la palla corta di: primo gioco per lo spagnolo. 40-0 Ottima seconda di. 30-0 ALTRA CHIUSURA A RETE DI! Gran recupero ugualmente di ...

Advertising

infoitsport : Sinner-Pedro Martinez, diretta live ATP Roma 2022 oggi: orario tv e risultato 1° turno - Meteo - roronacci : #LIVE Sinner-Martinez 3-0, ATP Roma 2022 in DIRETTA: break in avvio dell’azzurro! - OA Sport… - NL_Sawlani : Pedro Martinez vs Jannik Sinner Live | 2022 Internazionali BNL d'Italia | Round 1 - falconhamada_90 : RT @SkySport: LIVE. #Roma, #Sinner in campo contro #Martinez: ora su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #IBI22 - SkySport : LIVE. #Roma, #Sinner in campo contro #Martinez: ora su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #IBI22 -