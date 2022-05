Giro d’Italia 2022, Vincenzo Nibali va in crisi sull’Etna. Classifica difficile, obiettivo realistico una tappa (Di martedì 10 maggio 2022) Vincenzo Nibali si è staccato quando mancavano circa sei chilometri dalla vetta dell’Etna. La prima vera salita del Giro d’Italia 2022 ha respinto lo Squalo, incapace di tenere il passo del gruppo dei migliori sulle rampe più dure dell’ascesa che portava al Rifugio Sapienza. Il siciliano aveva lanciato dei segnali confortanti durante le tre frazioni in Ungheria, facendo bella figura a cronometro e mettendo in mostra un buon stato di forma nella mai tanto digerita prova contro il tempo. Purtroppo quando la strada si è impennata e la Ineos Grenadiers ha alzato il ritmo, c’è stato poco da fare per il 37enne. Il capitano dell’Astana, ora diventato a tutti gli effetti l’uomo di riferimento della compagine kazaka dopo il ritiro giunto stamattina di Miguel Angel Lopez, non è riuscito a restare con tutti gli ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)si è staccato quando mancavano circa sei chilometri dalla vetta dell’Etna. La prima vera salita delha respinto lo Squalo, incapace di tenere il passo del gruppo dei migliori sulle rampe più dure dell’ascesa che portava al Rifugio Sapienza. Il siciliano aveva lanciato dei segnali confortanti durante le tre frazioni in Ungheria, facendo bella figura a cronometro e mettendo in mostra un buon stato di forma nella mai tanto digerita prova contro il tempo. Purtroppo quando la strada si è impennata e la Ineos Grenadiers ha alzato il ritmo, c’è stato poco da fare per il 37enne. Il capitano dell’Astana, ora diventato a tutti gli effetti l’uomo di riferimento della compagine kazaka dopo il ritiro giunto stamattina di Miguel Angel Lopez, non è riuscito a restare con tutti gli ...

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - Inf_MorenoCP : RT @ConsLomb: Al via da #PalazzoPirelli il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche: l'iniziativa presentata oggi in @ConsLomb dove… - LiberoReporter : Giro d’Italia 2022, Kamna vince quarta tappa e Lopez Perez maglia rosa -