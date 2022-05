Addio a Carlo Pambianco, imprenditore della moda e del lusso (Di martedì 10 maggio 2022) E’ morto nella notte a Milano all’età di 83 anni Carlo Pambianco, imprenditore del settore della moda e del lusso, originario di Città di Castello. Dopo una pluriennale esperienza manageriale presso importanti gruppi della moda, nel 1977 ha fondato Pambianco Strategie di Impresa, oggi Pambianco Srl, società di consulenza per le aziende della moda e del lusso. “Dall’head quarter storico affacciato su Piazza San Babila, Carlo Pambianco è stato testimone e protagonista di un’intera epoca – lo ricorda una nota dell’azienda – imprenditore visionario seppur concreto, ha negli anni ampliato il raggio d’azione del gruppo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 10 maggio 2022) E’ morto nella notte a Milano all’età di 83 annidel settoree del, originario di Città di Castello. Dopo una pluriennale esperienza manageriale presso importanti gruppi, nel 1977 ha fondatoStrategie di Impresa, oggiSrl, società di consulenza per le aziendee del. “Dall’head quarter storico affacciato su Piazza San Babila,è stato testimone e protagonista di un’intera epoca – lo ricorda una nota dell’azienda –visionario seppur concreto, ha negli anni ampliato il raggio d’azione del gruppo ...

Advertising

fattoquotidiano : Con un’ordinanza del 15.4.2021 la Consulta ha “aperto” ai mafiosi non “pentiti” l’ergastolo ostativo per quanto rig… - sarasarli : RT @fattoquotidiano: Con un’ordinanza del 15.4.2021 la Consulta ha “aperto” ai mafiosi non “pentiti” l’ergastolo ostativo per quanto riguar… - gioporce : RT @fattoquotidiano: Con un’ordinanza del 15.4.2021 la Consulta ha “aperto” ai mafiosi non “pentiti” l’ergastolo ostativo per quanto riguar… - ultimenotizie : È morto #RichardBenson, aveva 67 anni. A darne notizia, la pagina ufficiale su Facebook. Non solo fan. Per l'addio… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Con un’ordinanza del 15.4.2021 la Consulta ha “aperto” ai mafiosi non “pentiti” l’ergastolo ostativo per quanto riguar… -