Unicredit | Orcel | ' di Esg non vogliamo trascurare la ' S' di sociale'

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Unicredit non ha intenzione di trascurare la 'S' di Esg, ovvero il "sociale", che spesso passa in secondo piano rispetto all'ambiente e al clima. Lo ha detto l'ad di Unicredit, Andrea Orcel, durante il convegno 'La finanza sostenibile al servizio del Paese'. "Quando si parla di finanza sostenibile si è spesso posto l'accento sulla questione 'ambientale'. Ma il sociale dell'Esg spesso passa in secondo piano, quando inverità dovrebbe essere la nostra bussola. A volte ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulla E, a spese di altri aspetti della sostenibilità. Ma tutte dovrebbero avere lo stesso livello di importanza, trovare il giusto equilibrio è complesso e questa è la nostra sfida", afferma Orcel.

