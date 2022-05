Draghi vola da Biden: "Uniti per l'Ucraina, cercare la pace" (Di lunedì 9 maggio 2022) Gli aiuti all'Ucraina, le sanzioni contro Mosca e la corsa per l'indipendenza dal gas russo: sara' la guerra, inevitabilmente, a dominare l'agenda dell'incontro tra Mario Draghi e Joe Biden, nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Gli aiuti all', le sanzioni contro Mosca e la corsa per l'indipendenza dal gas russo: sara' la guerra, inevitabilmente, a dominare l'agenda dell'incontro tra Marioe Joe, nella ...

Advertising

ClaudioAgos : RT @serebellardinel: Draghi vola da #Biden per ulteriori accordi per come finire a massacrare il popolo #ucraino!!#Draghi non è il Presiden… - allegra134 : RT @mariamacina: Il premier italiano alla Casa Bianca. Sul tavolo anche le forniture di gas, la diversificazione energetica e gli equilibri… - mariamacina : Il premier italiano alla Casa Bianca. Sul tavolo anche le forniture di gas, la diversificazione energetica e gli eq… - cocchi2a : RT @serebellardinel: Draghi vola da #Biden per ulteriori accordi per come finire a massacrare il popolo #ucraino!!#Draghi non è il Presiden… - Error404_BP : RT @serebellardinel: Draghi vola da #Biden per ulteriori accordi per come finire a massacrare il popolo #ucraino!!#Draghi non è il Presiden… -