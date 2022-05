De Laurentiis: «Spalletti non si è ancora fatto una casa, è lui che deve sentire il bisogno di Napoli» (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante la cerimonia di consegna della statua in miniatura di Maradona. Ha parlato del Napoli e del suo allenatore, Luciano Spalletti: “Giochiamoci il campionato, siamo al terzo posto e mancano ancora due partite. E’ stato il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni. L’allenatore è un dipendente di grande carica, ho sempre dichiarato di aver fatto a Luciano un contratto di 2 anni con opzione a mio favore per un terzo anno. Dite che ho una gestione padronale e che devo assumere nuove figure, ma io delle mie cose mi interesso come un film o una serie. Sentenziate cose che non ci sono in cielo o terra. Spalletti è qui, al momento non si è fatto una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente del, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante la cerimonia di consegna della statua in miniatura di Maradona. Ha parlato dele del suo allenatore, Luciano: “Giochiamoci il campionato, siamo al terzo posto e mancanodue partite. E’ stato il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni. L’allenatore è un dipendente di grande carica, ho sempre dichiarato di avera Luciano un contratto di 2 anni con opzione a mio favore per un terzo anno. Dite che ho una gestione padronale e che devo assumere nuove figure, ma io delle mie cose mi interesso come un film o una serie. Sentenziate cose che non ci sono in cielo o terra.è qui, al momento non si èuna ...

Advertising

GioFrezzetti : RT @cn1926it: #DeLaurentiis su #Spalletti: “Ho fatto centro! Ha 2 anni di contratto, lasciamolo lavorare” - cn1926it : #DeLaurentiis su #Spalletti: “Ho fatto centro! Ha 2 anni di contratto, lasciamolo lavorare” - napolista : #DeLaurentiis: «Spalletti non si è ancora fatto una casa, è lui che deve sentire il bisogno di Napoli» Il presiden… - TuttoMercatoWeb : TMW - De Laurentiis su Spalletti: 'Formidabile, deve sentire Partenope nella sua anima' - phierpez : Cerimonia Maradona, De Laurentiis: 'Spalletti non ha ancora preso casa e deve ambientarsi, per me è formidabile. Pr… -