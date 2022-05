De Laurentiis: «È stato il campionato più cazzuto degli ultimi vent’anni» (Di lunedì 9 maggio 2022) Il campionato dal finale incerto è piaciuto molto al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Lo ha dichiarato lui stesso alla stampa oggi, durante la cerimonia di consegna della statua in miniatura di Diego Armando Maradona. Il patron ha definito il campionato come “il più cazzuto degli ultimi 20 anni”. “Giochiamoci il campionato, siamo al terzo posto e mancano ancora due partite. E’ stato il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni. L’allenatore è un dipendente di grande carica, ho sempre dichiarato di aver fatto a Luciano un contratto di 2 anni con opzione a mio favore per un terzo anno. Dite che ho una gestione padronale e che devo assumere nuove figure, ma io delle mie ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Ildal finale incerto è piaciuto molto al presidente del Napoli, Aurelio De. Lo ha dichiarato lui stesso alla stampa oggi, durante la cerimonia di consegna della statua in miniatura di Diego Armando Maradona. Il patron ha definito ilcome “il più20 anni”. “Giochiamoci il, siamo al terzo posto e mancano ancora due partite. E’ilpiù20 anni. L’allenatore è un dipendente di grande carica, ho sempre dichiarato di aver fatto a Luciano un contratto di 2 anni con opzione a mio favore per un terzo anno. Dite che ho una gestione padronale e che devo assumere nuove figure, ma io delle mie ...

