“Non sa neanche lui cosa vuole”. Tajani e l'affronto a Putin: problemi seri (Di domenica 8 maggio 2022) Che cosa dirà Vladimir Putin in occasione della parata del 9 maggio per il Giorno della Vittoria? La domanda è posta ai propri ospiti da Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente su Rete4, e secondo Antonio Tajani, coordinatore unico di Forza Italia, il leader russo continuerà a fare propaganda: “Putin continuerà ad utilizzare l'arma della comunicazione per fare propaganda. La guerra è anche quella delle parole, non soltanto quella dei missili, dei carri armati, dei fucili e dei cannoni. Lui darà dei messaggi per intimorire l'Ucraina e far vedere sul serio. Credo che sarà una cosa più a parole e non dichiarerà le sue intenzioni, è difficile capire dove voglia arrivare, non lo sa neanche lui. Ci sono problemi seri dentro le forze ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Chedirà Vladimirin occasione della parata del 9 maggio per il Giorno della Vittoria? La domanda è posta ai propri ospiti da Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente su Rete4, e secondo Antonio, coordinatore unico di Forza Italia, il leader russo continuerà a fare propaganda: “continuerà ad utilizzare l'arma della comunicazione per fare propaganda. La guerra è anche quella delle parole, non soltanto quella dei missili, dei carri armati, dei fucili e dei cannoni. Lui darà dei messaggi per intimorire l'Ucraina e far vedere sulo. Credo che sarà unapiù a parole e non dichiarerà le sue intenzioni, è difficile capire dove voglia arrivare, non lo salui. Ci sonodentro le forze ...

