Napoli, nuova pioggia di critiche per Insigne: l'ultima recita al Maradona rischia di essere un incubo (Di domenica 8 maggio 2022) Il Napoli non ha tanto da chiedere al finale di campionato, con lo scudetto sfumato, la Champions già conquistata e il terzo posto ormai... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Ilnon ha tanto da chiedere al finale di campionato, con lo scudetto sfumato, la Champions già conquistata e il terzo posto ormai...

Advertising

giovanniannun : RT @cmdotcom: #Napoli, nuova pioggia di critiche per #Insigne: l'ultima recita al Maradona rischia di essere un incubo [di @giovanniannun]… - cmdotcom : #Napoli, nuova pioggia di critiche per #Insigne: l'ultima recita al Maradona rischia di essere un incubo [di… - Claudoc3 : RT @4_SONO_IO_DANI: ????????????????????????Buitoni, nuova denuncia per pizze contaminate: 'Una donna si è ammalata dopo aver consumato una… - DOcastaldo : RT @flaviaamabile: La festa di Jovanotti ai Quartieri Spagnoli con i giovani disabili di @FoqusNapoli per presentare la sua nuova veste da… - Lauretta1976 : RT @flaviaamabile: La festa di Jovanotti ai Quartieri Spagnoli con i giovani disabili di @FoqusNapoli per presentare la sua nuova veste da… -