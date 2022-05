“Verissimo” | tra gli ospiti del 7 maggio Andriy Shevchenko

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 maggio 2022) “” ritorna oggi a partire dalle 16:30 su Canale 5, il talk condotto da Silvia Toffanin che ospiterà per la prima volta, una vera icona del calcio e soprattutto un grande uomo, in prima linea per aiutare la sua Ucraina. “”, tutti glidel 7: Silvia Toffanin intervistaPrima intervista aanche per il manager Alessandro Benetton. Inoltre, sarà in studio l’ex concorrente di “Grande Fratello Vip” Manuel Bortuzzo per parlare della fine della sua storia d’amore con Lulu’ Selassié. E ancora, spazio ad “Amici” con gli ultimi due eliminati: il ballerino Nunzio Stancampiano e il cantante LDA, attualmente nell’AirPlay radiofonico con il singolo Bandana Infine, ...