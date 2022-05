“Quasi non ci credevo”, l’amatissima attrice torna a Beautiful: che gioia per i fan (Di sabato 7 maggio 2022) “Quasi non ci credevo”, l’amatissima attrice torna nel cast di Beautiful: che gioia per i fan della soap opera americana. In Beautiful, si sa, i colpi di scena non mancano mai. La soap opera americana continua a tenere incollati alla tv i telespettatori da ben 35 anni. Un successo straordinario, dovuto alle continua sorprese della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 7 maggio 2022) “non ci”,nel cast di: cheper i fan della soap opera americana. In, si sa, i colpi di scena non mancano mai. La soap opera americana continua a tenere incollati alla tv i telespettatori da ben 35 anni. Un successo straordinario, dovuto alle continua sorprese della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

borghi_claudio : Ok le ordinanze, ma nonostante le paranoie di speranza da domani SPARISCE GREEN PASS DA TUTTO (tranne le rsa) e via… - Mov5Stelle : Ancora oggi, in Italia, ci sono lavoratrici e lavoratori con stipendi che non gli permettono di arrivare alla fine… - fattoquotidiano : Aula semivuota e attacchi da parte degli italiani: il passaggio di Draghi al Parlamento europeo di Strasburgo non è… - perramatteo : RT @AlessioParodi6: Comunque ce la potete fare a capire per quale motivo non è possibile divulgare quali sistemi d'arma vengano inviati in… - Fuffa__ : Maschi, femmine... Non siamo che servi per la quasi totalità della classe imprenditoriale. #imprenditori agghiaccia… -