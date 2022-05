Ucraina: Oms, 'seri timori per possibili focolai infezioni come morbillo' (Di venerdì 6 maggio 2022) Milano, 6 mag. (Adnkronos Salute)() - "A causa della grave interruzione dei servizi sanitari in Ucraina" in virtù del conflitto in corso, "comprese le attività di vaccinazione di routine", l'Organizzazione mondiale della sanità esprime "serie preoccupazioni circa possibili focolai di malattie infettive, compreso il morbillo". Una malattia che, ricorda l'Oms nell'ultimo report sull'emergenza bellica, già in passato ha fatto registrare nel Paese diversi "focolai: nel 2012 e da metà 2017 a fine 2019, quando l'Ucraina ha vissuto uno dei più grandi focolai di morbillo segnalati al mondo". In base ai dati raccolti tra il 12 marzo e il 30 aprile - si legge nel rapporto - i servizi medici di emergenza hanno fornito assistenza clinica per 3.472 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Milano, 6 mag. (Adnkronos Salute)() - "A causa della grave interruzione dei servizi sanitari in" in virtù del conflitto in corso, "comprese le attività di vaccinazione di routine", l'Organizzazione mondiale della sanità esprime "e preoccupazioni circadi malattie infettive, compreso il". Una malattia che, ricorda l'Oms nell'ultimo report sull'emergenza bellica, già in passato ha fatto registrare nel Paese diversi ": nel 2012 e da metà 2017 a fine 2019, quando l'ha vissuto uno dei più grandidisegnalati al mondo". In base ai dati raccolti tra il 12 marzo e il 30 aprile - si legge nel rapporto - i servizi medici di emergenza hanno fornito assistenza clinica per 3.472 ...

