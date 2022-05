Chiusura in rosso per le Borse europee | Milano - 1 | 19% con spread a 200

Advertising

FinanciaLounge : Le #Borse europee iniziano l’ultima seduta in rosso, dopo la chiusura pesante di ieri di #WallStreet e con la debol… - MKT_INS : Chiusura #asia: in Cina #Shanghai e #Shenzhen cedono rispettivamente l’1,9% e l’1,4%. Hong Kong in rosso del 3,7%.… - TuttoVenezia : LIVE SERIE A - #Salernitana-#Venezia (2-1), rosso per #Ampadu e il sipario va verso la chiusura - MKT_INS : Chiusura #Borsa: #FTSEMIB in area 23.938 punti (-1,3%), il #Dax cede l’1%, il #Cac40 l’1,8% e l’#Ibex35 di Madrid… - Quark360 : Bitcoin si trova vicino ad un'area di supporto. La chiusura daily sotto 38400 apre scenari ribassisti verso i minim… -

RaiNews

di settimana inper Piazza Affari. Il Ftse Mib ha ceduto l'1,2% a 23.475 punti. Una settimana che ha visto l'azionario pagare dazio, in particolare Wall Street, con gli investitori che ...inper Piazza Affari e le Borse europee che hanno ampliato i ribassi sul finale in scia alla nuova ondata di vendite che sta colpendo Wall Street. A pesare i timori per un intervento ... Chiusura in rosso per le Borse europee, scende il petrolio Milano, 6 mag. (askanews) - Chiusura in rosso per Piazza Affari e le Borse europee che hanno ampliato i ribassi sul finale in scia alla nuova ...MILANO (Finanza.com) Chiusura di settimana in rosso per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha ceduto l'1,2% a 23.475 punti. Una settimana che ha visto l'azionario pagare dazio, in particolare Wall Street, con ...