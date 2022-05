Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Cioffi: 'Il Sassuolo vuole riscattarsi' - apetrazzuolo : UDINESE - Cioffi: 'Il Sassuolo vuole riscattarsi' - napolimagazine : UDINESE - Cioffi: 'Il Sassuolo vuole riscattarsi' - solopallone : Calcio: Udinese; Cioffi, 'Sassuolo vorrà riscattarsi' - sportface2016 : #SassuoloUdinese, #Dionisi: 'Striscione che ci invita a vergognarci? Spero non sia vero' -

L'non è la stessacosì come il Sassuolo non è lo stesso degli ultimi tre o cinque anni. Loro vengono da un percorso con un allenatore come De Zerbi che aveva la sua filosofia, Dionisi ..."Con l'all'andata abbiamo perso e non siamo stati all'altezza di quello che avremmo potuto e questo basta ad avere voglia di riscattarsi". Quello con la squadra di Cioffi, inoltre, "è uno ...Lo ha detto Gabriele Cioffi, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia della trasferta al Mapei Stadium. Per il tecnico friulano, conta poco la tradizione favorevole nelle trasferte a casa dei ...'Non accetto che si dica che non abbiamo più motivazioni' SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) - 'Speriamo sia la settimana del riscatto'. Alessio Dionisi ...