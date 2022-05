Barbara Palombelli | Aggressione in Diretta Durante Forum!

Advertising

mire_mori : RT @MZampedroni: Bei tempi quando i giornalisti facevano le domande e i politici davano le risposte. Oggi fanno tutto le conduttrici. Barba… - Chiaratw28 : RT @MZampedroni: Bei tempi quando i giornalisti facevano le domande e i politici davano le risposte. Oggi fanno tutto le conduttrici. Barba… - dina_poli : RT @MZampedroni: Bei tempi quando i giornalisti facevano le domande e i politici davano le risposte. Oggi fanno tutto le conduttrici. Barba… - PAOLAGOSTINI : RT @MZampedroni: Bei tempi quando i giornalisti facevano le domande e i politici davano le risposte. Oggi fanno tutto le conduttrici. Barba… - MZampedroni : Bei tempi quando i giornalisti facevano le domande e i politici davano le risposte. Oggi fanno tutto le conduttrici… -

il Democratico

... ed è una frattura che grazie ad un'intervista (quella del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a Zona Bianca, ndc) si è aperta.' Così Ferruccio de Bortoli, ospite di, durante ...Durante la puntata di giovedì 5 maggio di Stasera Italia, il programma di Rete 4, la conduttricericorda come invece i beni congelati vadano restituiti in condizioni ottimali ai ... Barbara Palombelli, aggressione in diretta: quello che succede è inguardabile Barbara Palombelli conduce la nuova edizione di Forum, storico programma delle reti Mediaset che vede due contendenti affidare la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro ...La giudice di Forum non ce la fa più con le parti e chiama le forze dell'ordine. L'episodio è passato alla storia come uno dei momenti epici.