(Di giovedì 5 maggio 2022) C’èzione inper le reali condizioni didi Papa. Da settimane, infatti, Bergoglio è costretto a riorganizzare quotidianamente la sua agenda a causa del persistente problema al ginocchio destro, che non gli consente più di camminare.private annullate oe celebrazioniad alcune personalità curiali (la veglia pasquale, sabato santo, al cardinale decano Giovanni Battista Re e la messa della domenica della divina misericordia, il 24 aprile scorso, a monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione). Il ricorso alla sedia a rotelle, sulla quale è arrivato in Aula Paolo VI per l’udienza con le partecipanti all’assemblea plenaria dell’Unione internazionale ...

Advertising

Il Fatto Quotidiano

Per riuscirci ci hanno messo 17 anni di processi, perizie mediche,, giudici cambiati e soprattutto tanto dolore. Hanno firmato il documento che finalmente rende giustizia ad Arianna, ...Ledel processo sono continuamente, ce n'è stata solo una in cui abbiamo reso le testimonianze noi e poi anche il coordinatore del centro di accoglienza della Croce Rossa di Roma, in ... Udienze rinviate e liturgie delegate ad altri: in Vaticano la salute di Francesco ora preoccupa. "Ma per adesso l'agenda papale non cambia" C’è preoccupazione in Vaticano per le reali condizioni di salute di Papa Francesco. Da settimane, infatti, Bergoglio è costretto a riorganizzare quotidianamente la sua agenda a causa del persistente p ...Un finto allarme bomba ha fatto slittare l'udienza preliminare, prevista stamani in tribunale a Cagliari, nata dall'inchiesta sulle nomine di alcuni dirigenti alla Regione Sardegna. La giudice per le ...