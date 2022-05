(Di mercoledì 4 maggio 2022)ha pubblicato due liste diche non saranno più, inoltre ha inaugurato il più grande flagship store in Cina. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi annuncia i dispositivi non più supportati con gli aggiornamenti - Tech4D_ : Xiaomi annuncia POCO M4 5G, intanto M4 Pro va in sconto su Amazon -

GizChina.it

Oltre al leak di 5 smartphone Xiaomi in arrivo sul mercato ... giusto con questi nuovi annunci, vedono l’aggiunta dei Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro. Tutto ciò cosa significa per questi ...Mentre Xiaomi studia uno smartphone con schermi staccabili, in arrivo tra diversi anni, nelle scorse ore è trapelata una serie di interessanti informazioni relative agli smartphone Xiaomi in ...