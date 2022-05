Guerra in Ucraina, le immagini degli attacchi a Leopoli: missili russi distruggono le centrali elettriche. I video ripresi dai residenti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dalle 6 di ieri mattina otto regioni dell’Ucraina sono sotto i bombardamenti dell’esercito russo: Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Leopoli, Vinnytsia, Kiev, Zakarpattia, Odessa e Donetsk. Lo ha scritto su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze armate dell’Ucraina citato dall’Ukrainska Pravda. Secondo il ministero della Difesa russo, negli attacchi di ieri sera l’esercito di Mosca ha distrutto diversi impianti di sottostazioni elettriche vicino alle stazioni ferroviarie, compresa quella di Leopoli nell’Ucraina occidentale e di P’yatykhatky nell’Ucraina centrali L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dalle 6 di ieri mattina otto regioni dell’sono sotto i bombardamenti dell’esercito russo: Dnipropetrovsk, Kirovohrad,, Vinnytsia, Kiev, Zakarpattia, Odessa e Donetsk. Lo ha scritto su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze armate dell’citato dall’Ukrainska Pravda. Secondo il ministero della Difesa russo, neglidi ieri sera l’esercito di Mosca ha distrutto diversi impianti di sottostazionivicino alle stazioni ferroviarie, compresa quella dinell’occidentale e di P’yatykhatky nell’L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - reportrai3 : Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La voce de… - fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - AntonioSpadafo4 : RT @_Nico_Piro_: #4maggio Torniamo a parlare di #guerra e di #pace di vittime civili (in #Ucraina 3,193 morti e 3,353 feriti) di 'Kabul, C… - CardarelliMario : #4maggio #Guerra #Russia #Ucraina In tutti i talk show con le grandi performances dei nostri maitres á penser che s… -