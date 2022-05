Digitale e 5G. La svolta sostenibile di Inwit (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite hanno una risonanza globale. Tutti gli attori dell’ecosistema, dai governi alle imprese fino alla società civile, sono chiamati a contribuire per trasformare il mondo in cui viviamo. Gli strumenti per raggiungere gli SDGs ed essere parte attiva di questo cambio di paradigma includono impegni nazionali, modelli di sviluppo industriale ESG oriented e promozione di una cultura inclusiva e sostenibile. Tante sono le sfide da cogliere per interpretare e governare il cambiamento. Per questo è nato lo Stakeholder Forum promosso da Inwit, un momento di riflessione, confronto e condivisione con gli attori parte del processo di creazione del valore alla base della strategia sostenibile dell’azienda. Alla sua seconda edizione, il Forum ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli obiettivi di sviluppoper l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite hanno una risonanza globale. Tutti gli attori dell’ecosistema, dai governi alle imprese fino alla società civile, sono chiamati a contribuire per trasformare il mondo in cui viviamo. Gli strumenti per raggiungere gli SDGs ed essere parte attiva di questo cambio di paradigma includono impegni nazionali, modelli di sviluppo industriale ESG oriented e promozione di una cultura inclusiva e. Tante sono le sfide da cogliere per interpretare e governare il cambiamento. Per questo è nato lo Stakeholder Forum promosso da, un momento di riflessione, confronto e condivisione con gli attori parte del processo di creazione del valore alla base della strategiadell’azienda. Alla sua seconda edizione, il Forum ...

