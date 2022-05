(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) –, brand italiano specializzato in abbigliamento da uomo contemporary fashion, archivia ilquarter del fiscal yearcon una crescita deipari al 22,3%, tagliando il traguardo dei 23,6 milioni di euro di, contro i 19,2 dello stesso periodo del 2021. A incrementare la performance dei primi mesi di questo anno sono stati tutti e tre i principali canali di vendita del brand: retail, wholesale ed e-commerce, in continuita? con l’ultimo quarter del 2021. “Chiudiamo questoestre con risultati molto positivi e oltre le nostre previsioni, in tutti e tre i canali di vendita – commenta Lello Cardarelli, ceo di-. Questo conferma che il brand sta vivendo ...

Advertising

fisco24_info : Antony Morato, in primo trim. 2022 ricavi +22,3% e fatturato a 23,6 mln: (Adnkronos) - Antony Morato, brand italian… - chino232ponce : RT @CarlocostanziaF: ..Antony Morato.. ..Levi’s.. ?? @dhanychavez - CarlocostanziaF : ..Antony Morato.. ..Levi’s.. ?? @dhanychavez - chino232ponce : RT @CarlocostanziaF: ..Antony Morato.. ..Levi’s.. ?? @dhanychavez - jgescobar007 : RT @CarlocostanziaF: ..Antony Morato.. ..Levi’s.. ?? @dhanychavez -

Yahoo Finanza

6 aprile 2022 - 16:00X Marco Lodola , per questa primavera estate 2022prosegue la conversazione con il mondo dell'arte contemporanea, interpretando in chiave moderna la cultura pop, attraverso ...Parola di Lello Caldarelli, ceo e direttore creativo diche per la primavera estate 2022 prosegue la conversazione con il mondo dell'arte contemporanea, chiamando stavolta Marco Lodola ... Antony Morato, in primo trim. 2022 ricavi +22,3% e fatturato a 23,6 mln Un grande colpo in canna, il neo tecnico ha già le idee chiare per l'attacco: svolta improvvisa per la Juventus.La Juventus prepara già da ora la rivoluzione in vista della prossima stagione, tutte le mosse dei bianconeri da Zaniolo a Milinkovic ...