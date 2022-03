Studenti ucraini e russi in concerto per la pace al Conservatorio di Napoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Studenti ucraini e russi insieme in concerto per la pace. E’ l’iniziativa “Insieme per la musica” promossa dal Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Gli allievi provenienti dai due Paesi coinvolti in guerra daranno vita a un concerto per la pace venerdì 4 marzo alle ore 18 nella Sala Scarlatti del Conservatorio. Le musiche eseguite saranno di Cajkovskij, Puccini e Stezjun. La voce recitante è dell’attore Patrizio Rispo, mentre la selezione dei testi è a cura di Maria Luisa Bigai. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022)insieme inper la. E’ l’iniziativa “Insieme per la musica” promossa dalSan Pietro a Majella di. Gli allievi provenienti dai due Paesi coinvolti in guerra daranno vita a unper lavenerdì 4 marzo alle ore 18 nella Sala Scarlatti del. Le musiche eseguite saranno di Cajkovskij, Puccini e Stezjun. La voce recitante è dell’attore Patrizio Rispo, mentre la selezione dei testi è a cura di Maria Luisa Bigai. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

