Ora l'Occidente vede una guerra iniziata nel 2014 (Di mercoledì 2 marzo 2022) I leader dei principali Paesi dell'Occidente condannano l'attacco di Putin in Ucraina. Molto forti le parole del premier inglese, Boris Johnson. Quest'ultimo parla del conflitto come di un'atrocità compiuta deliberatamente contro dei civili, e ripete che la Gran Bretagna non combatterà contro le forze russe in Ucraina. Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz chiede alla Russia il ritiro delle truppe e il dialogo. Molti Stati esterni al combattimento ripetono in modo unanime che non approvano l'invasione russa. Ipocrisia d'Occidente Parlare di pace e contestualmente armare l'Ucraina è da incoerenti. Con l'intervento europeo, oltre al rischio che i tempi del conflitto si allunghino, si pone il problema dell'allargamento dello spazio di guerra. Rifornire gli ucraini di armi può sembrare un gesto nobile, un metodo occidentale per indebolire la ...

