Ucraina: Sean Penn scappa a piedi in Polonia: 'Abbiamo camminato per chilometri verso il confine' (Di martedì 1 marzo 2022) Sean Penn, che nei giorni scorsi era entrato in Ucraina per filmare un documentario, ha lasciato il paese a piedi per l'intensificarsi del conflitto . L'attore premio Oscar per "Milk" ha postato una ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 1 marzo 2022), che nei giorni scorsi era entrato inper filmare un documentario, ha lasciato il paese aper l'intensificarsi del conflitto . L'attore premio Oscar per "Milk" ha postato una ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Immagine che dice tutto: l'attore, regista, milionario Sean Penn fugge dall'Ucraina a piedi verso la Polonia, in un… - RaiNews : “Io e i miei colleghi abbiamo camminato per chilometri verso il confine dopo aver abbandonato la nostra macchina lu… - VanityFairIt : L'attore/regista Premio Oscar sta girando un documentario durante la guerra: «Se non indietreggia credo che il sign… - sylwiawys : RT @ilmessaggeroit: Sean Penn lascia l'Ucraina e scappa a piedi in Polonia: «Abbiamo dovuto abbandonare la nostra auto» - cesarebrogi1 : RT @_Nico_Piro_: Immagine che dice tutto: l'attore, regista, milionario Sean Penn fugge dall'Ucraina a piedi verso la Polonia, in un ingorg… -