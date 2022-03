Ucraina, Draghi in Parlamento spiega le "scelte impensabili" (Di martedì 1 marzo 2022) La fine delle illusioni: così Mario Draghi descrive, nell'aula del Senato, la ricaduta storica dell'invasione russa in Ucraina. L'illusione che il Novecento con i suoi orrori fose irripetibile che l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) La fine delle illusioni: così Mariodescrive, nell'aula del Senato, la ricaduta storica dell'invasione russa in. L'illusione che il Novecento con i suoi orrori fose irripetibile che l'...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’aggressione premeditata e immotivata della Russia verso un Paese vicino non è soltanto un attac… - marcomcs9 : RT @AndreaMarcucci: Le parole del Presidente #Draghi sono state nette, l'Italia farà di tutto per sbarrare la strada a Putin e dare sostegn… - GianpaoloZatti : RT @Leon4rd__: Art. 11 Costituzione: L'Italia ripudia la guerra come risoluzione delle controversie internazionali. Draghi manda armi in U… -