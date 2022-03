“Sta insabbiando tutto”: Alfonso Signorini ingiustificabile, beccato con le mani nella marmellata (Di martedì 1 marzo 2022) Nuove accuse piovono sul conduttore Alfonso Signorini e su alcuni dei concorrenti del GF Vip: la situazione è ormai fuori controllo Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot GF Vip)Questa edizione del Grande Fratello Vip non si è rivelata essere priva di polemiche ed a finire nell’occhio del ciclone è stato anche il conduttore Alfonso Signorini. Il padrone di casa del noto reality è stato infatti più volte accusato di avere due parametri di giudizio diversi rispetto al trattamento da riservare ai concorrenti. In questi giorni ad aver acceso la polemica è stato però il favore riservato prima alla soprano Katia Ricciarelli e poi quello alla showgirl Nathaly Caldonazzo. Alfonso Signorini, la critica è durissima: superato ogni ... Leggi su specialmag (Di martedì 1 marzo 2022) Nuove accuse piovono sul conduttoree su alcuni dei concorrenti del GF Vip: la situazione è ormai fuori controllo Il conduttore(screenshot GF Vip)Questa edizione del Grande Fratello Vip non si è rivelata essere priva di polemiche ed a finire nell’occhio del ciclone è stato anche il conduttore. Il padrone di casa del noto reality è stato infatti più volte accusato di avere due parametri di giudizio diversi rispetto al trattamento da riservare ai concorrenti. In questi giorni ad aver acceso la polemica è stato però il favore riservato prima alla soprano Katia Ricciarelli e poi quello alla showgirl Nathaly Caldonazzo., la critica è durissima: superato ogni ...

Advertising

gorggkitten : RT @Floflor93_: Ma stiamo scherzando, che si sta beatificando Nathaly dopo tutto quello che ha detto, insabbiando le sue parole razziste.… - Floflor93_ : Ma stiamo scherzando, che si sta beatificando Nathaly dopo tutto quello che ha detto, insabbiando le sue parole razziste. #gfvip - smgii1908 : Si può dire che Maignan è costato 4 punti al Milan o la Gestapo sta già insabbiando tutto? - CartinaLa : #gfvip La dimostrazione che il gf non sta insabbiando la frase di Nathaly è che in confessionale non viene detto a… - AntoninoPedro_ : Ale stava spillando ed è partita la censura. Allora il GF sa e sta insabbiando tutto. #gfvip -