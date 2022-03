Mobilità 2022/23, chi e come può presentare domanda. Preferenze sintetiche e scuola di titolarità (Di martedì 1 marzo 2022) come vanno presentate le domande di Mobilità territoriale (trasferimento) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra)? Chi può presentarle? Quali e quante Preferenze si possono esprimere? come vengono trattate le Preferenze sintetiche? Si può esprimere la scuola di titolarità? come vanno presentate le domande di Mobilità territoriale (trasferimento) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra)? Chi può presentarle? Quali e quante Preferenze si possono esprimere? come vengono trattate le Preferenze sintetiche? Si può esprimere la scuola di titolarità? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022)vanno presentate le domande diterritoriale (trasferimento) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra)? Chi può presentarle? Quali e quantesi possono esprimere?vengono trattate le? Si può esprimere ladivanno presentate le domande diterritoriale (trasferimento) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra)? Chi può presentarle? Quali e quantesi possono esprimere?vengono trattate le? Si può esprimere ladi? L'articolo .

