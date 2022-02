Traffico Roma del 28-02-2022 ore 19:00 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati redazione Massimo peschi sul Raccordo Anulare si rallenta gli atleti si sta in coda in carreggiata esterna tra Laurentina e La Romanina rallentamenti i suoi Dammi le carreggiate invece tra Flaminia Salaria e a seguire tra le uscite Nomentana è l’uscita per la A24 Roma Teramo auto in fila anche sulla tangenziale nel tratto di via del Foro Italico da Corso Francia a via Salaria direzione San Giovanni ma si sta in coda anche sulla carreggiata opposta qui a causa di un incidente tra la Tiburtina e viale della Moschea in direzione Stadio Olimpico ancora chiusa al transito per un incidente via Flavio Stilicone da via Ponzio cominio a via dell’ Aeroporto altro incidente in via della Pineta Sacchetti all’altezza di via Emma perodi ed ancora possibili rallentamenti per un incidente in via di Torre Morena ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati redazione Massimo peschi sul Raccordo Anulare si rallenta gli atleti si sta in coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina rallentamenti i suoi Dammi le carreggiate invece tra Flaminia Salaria e a seguire tra le uscite Nomentana è l’uscita per la A24Teramo auto in fila anche sulla tangenziale nel tratto di via del Foro Italico da Corso Francia a via Salaria direzione San Giovanni ma si sta in coda anche sulla carreggiata opposta qui a causa di un incidente tra la Tiburtina e viale della Moschea in direzione Stadio Olimpico ancora chiusa al transito per un incidente via Flavio Stilicone da via Ponzio cominio a via dell’ Aeroporto altro incidente in via della Pineta Sacchetti all’altezza di via Emma perodi ed ancora possibili rallentamenti per un incidente in via di Torre Morena ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via del Foro Italico ?????? Code tra Galleria Giovanni XXIII e Viale della Moschea > San Giovanni #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via della Pineta Sacchetti ?????? Code tra Galleria Giovanni XXIII e Via Francesco Marconi > Via Boccea #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE Code RISOLTE sul bivio #A1/#A11 provenendo da Roma e provenendo da Bologna in direzione Pisa… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cristoforo Colombo ?????? Code tra Viale Bartolomeo Cavaceppi e Via di Malafede > Fuori Roma #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI -